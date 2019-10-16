Российского депутата наказали за избиение полицейского лопатой

Депутат наслежного совета в Якутии, оштрафованный за избиение лопатой сотрудника ДПС, лишился своего мандата из-за судимости, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«В силу требований федерального закона полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда», — говорится в публикации.

22 июня во время национального праздника «Ысыах» в селе Орос Верхневилюйского района полицейский заступился за гражданскую жену парламентария, который был пьян и начал избивать ее. После замечания дорожного инспектора депутат убежал во двор. Полицейский последовал за ним, и мужчина набросился на него с лопатой, несколько раз ударив по голове, руке и предплечью. Было возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти»). Суд оштрафовал обвиняемого на 30 тысяч рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru