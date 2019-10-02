Петербургских депутатов попросили «не теребонькать» город

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров попросил оппозиционных депутатов «не колыхать и не теребонькать» город. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» в среду, 2 октября.

Макаров также отметил, что Петербург последние годы живет спокойно. Кроме того, по его мнению, оппозиция прошла в парламент только благодаря «Единой России».

В январе 2017 года в заксобрании перед первым заседанием весенней сессии прошел молебен о благополучном проведении законодательного сезона. Службу, которая прошла в домовой церкви Мариинского дворца, посетили около 20 парламентариев.

В декабре того же года депутаты вновь приняли участие в молебне. Макаров тогда призвал их быть бдительными из-за предстоящих в 2018 году выборов президента России.

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