Петербургские депутаты помолились и приготовились к давлению извне

Заксобрание Санкт-Петербурга завершило 20 декабря осеннюю сессию участием в молебне, передает «Фонтанка».

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, обращаясь к депутатам с заключительной речью, призвал их быть бдительными из-за предстоящих в 2018 году выборов президента России.

«Нас ожидает давление извне, контрпропагандистская работа», — отметил он. Страна, по словам Макарова, «ждет волевого, мужественного, крепкого человека с особой харизмой».

В сентябре петербургские депутаты начали парламентский год молебном в домовом храме. Тогда же ЗакСе отказались от закрытого показа фильма Алексея Учителя «Матильда» о романе Николая II с балериной. «Где здесь показывать? Лучше пригласите журналистов на молебен», — сказал тогда спикер петербургского парламента.

В январе в фойе Мариинского дворца, где расположен петербургский ЗакС, провели обряд освящения воды, чтобы депутаты могли пить ее, не покидая места работы.

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