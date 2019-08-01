Раскрыты благородные мотивы российских коррупционеров

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Российские коррупционеры берут взятки не из жадности, а из любви к семье. Об этом заявила ведущий научный сотрудник отдела психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ Университета прокуратуры Наталья Ратинова, передает РИА Новости.

«Абсолютно в противоречии со сложившимся стереотипом у коррупционных преступников значимость материальных ценностей была невысокой… Наиболее значимые ценности: свобода, семья, любовь и так далее», — отметила она.

По словам Ратиновой, согласно проведенному в НИИ исследованию, типичный коррупционер, как правило, отрицает качество развлечений, общественный статус и материальное благополучие как повод брать взятки.

В марте депутата Госдумы Вадима Белоусова задержали по обвинению в получении взятки в три миллиарда рублей. Позднее суд отказался его арестовывать. Сам депутат заявил, что не брал этих денег. «Мне в вину поставили то, что я выступал за то, что Челябинской области нужны хорошие дороги. Я до сих пор подтверждаю, что нужны хорошие дороги в Челябинской области. Это мне в вину ставится», — сказал он.

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