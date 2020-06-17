В Германии объяснили нервозность Лукашенко

В администрации президента Белоруссии сомневаются в легкой победе Александра Лукашенко на выборах главы государства. Об этом в интервью DW заявил политолог Йорг Форбриг (Joerg Forbrig), который руководит исследованиями в области Центральной и Восточной Европы в Германском Фонде Маршалла США.

По словам Форбрига, очередное переизбрание Лукашенко может быть затруднено из-за неурегулированного спора с Россией по поводу поставок нефти и газа, а также проекта политической интеграции. Также на успешный исход избирательной кампании могут повлиять экономический кризис и возросшая популярность независимых кандидатов.

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«Мы видим, что Александр Лукашенко крайне болезненно реагирует на сведения о популярности своих возможных соперников. Это для него — новая ситуация, она его раздражает. Он делает резкие заявления о том, что статус-кво необходимо сохранить. Но в президентском дворце в Минске царит очень большая нервозность», — объяснил политолог.

Также он отметил, что внутри правящей верхушки Белоруссии возник раскол. «Там всегда есть свои "голуби" и "ястребы". Одни требуют жестких мер по поддержанию порядка, другие призывают к модернизации и реформам», — добавил Форбриг.

Влияние России на избирательный процесс в Белоруссии эксперт назвал незначительным. При этом, по его мнению, Кремль попытается применить набор тактик, которые позволят добиться желаемого для Москвы результата.

Ранее соперник Лукашенко на предстоящих президентских выборах Виктор Бабарико обвинил власти в том, что их действия ведут к утрате страной суверенитета. Он заявил, что за годы правления Лукашенко Белоруссия так и не стала экономически самостоятельной страной, так как ей требуется по 3-5 миллиардов долларов дотаций.

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