В России опровергли данные о готовности Горбачева отдать Карелию Финляндии

СССР при президентстве Михаила Горбачева не планировал передавать Карелию Финляндии даже несмотря на то, что Хельсинки интересовались регионом. Данные опроверг Андрей Федоров, занимавший в 1990–1991 годах пост заместителя министра иностранных дел, пишет «Газета.ру».

«Я это могу точно сказать по двум причинам. Первая — мой отец курировал Финляндию в ЦК КПСС в международной политике. Вторая — мой опыт личного общения с Горбачевым», — сказал он. Бывший дипломат добавил, что разговоров на эту тему не было и при первом президенте России Борисе Ельцине.

«Финляндия проявляла определенный интерес, определенный зондаж. Но это было в начале 1990 года, когда стало многим финским политикам понятно, что Советский Союз вступает в очень тяжелый период», — продолжил он. Федоров отметил, что Хельсинки волновал финансовый вопрос: «все понимали, что если Москва согласится, потребуется много денег».

Бывший эксперт финского МИДа, доктор политологии и писатель Юкка Сеппинен написал в своей книге, что Советский Союз при Горбачеве был готов начать переговоры о передаче Карелии. По его словам, у финской стороны якобы были шансы получить Карелию в конце 1980-х — начале 1990-х годов, но девятый президент страны Мауно Койвисто не воспользовался ситуацией.

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте допустил достоверность данных о готовности СССР отдать Карелию Финляндии.

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