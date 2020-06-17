Перечислены регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

За сутки наибольшее число новых случаев коронавируса выявили в Москве (1065), Подмосковье (680) и Нижегородской области (238). Регионы перечислены в Telegram-канале оперативного штаба.
Более 100 новых случаев выявили в Ханты-Мансийском автономном округе (237), Петербурге (228), Свердловской области (227), Воронежской области (201), Иркутской области (179), Красноярском крае (160), Ростовской области (152), Ульяновской области (149), Челябинской области (136), Саратовской области (125), Архангельской области (123), Республике Тыва (110), Новосибирской области (107), Волгоградской области (104), Приморском крае (104).
Наименьшее число заражений за сутки зафиксировали в Еврейской автономной области (4), Севастополе (4) и Ненецком автономном округе (1).
Всего на 17 июня в России выявили 7843 новых случая коронавируса в 84 регионах. С начала пандемии в стране зафиксирован 553 301 случай, умерли 7478 человек, выздоровели 304 342.