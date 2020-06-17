Число умерших россиян с коронавирусом превысило 7,4 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 7478, за последние сутки зафиксировано 194 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду, 17 июня.

7478 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 17 июня

За последние сутки в России выявлено 7843 случая коронавируса в 84 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 553 301 жителя в 85 регионах.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 17 июня превысило 8,1 миллиона человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 143,5 тысячи. За весь период пандемии скончались 441 668 инфицированных, 3,94 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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