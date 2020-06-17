В России выявили 7843 новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 7843 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в среду, 17 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, новые инфицированные были обнаружены в 84 регионах страны. Зафиксировано 194 летальных исхода, 10 036 человек полностью излечились.

За сутки с 15 на 16 июня в стране было зафиксировано 8248 новых случаев заражения в 82 регионах. Сообщалось, что 193 человека умерли, 9767 человек выздоровели.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса. По его словам, в Великобритании прошли успешные испытания стероида дексаметазона для лечения от инфекции.

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