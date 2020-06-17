Объяснена опасность умных домов

В Роскачестве рассказали о небезопасности использования системы устройств умного дома. В опубликованной на сайте ведомства статье объясняется, что в эту систему объединяется множество приборов, и проникновение вируса или хакерская атака на один из них может привести к захвату всех устройств по цепочке, включая смартфоны и компьютеры владельцев дома.

«Защищенность умных девайсов оставляет желать лучшего, — констатировали в Роскачестве. — Да и сами пользователи, с одной стороны, рады умному чайнику, с другой — не привыкли, что для него нужно обновлять софт и ставить пароль, иначе рано или поздно хакеры включат его в ботнет, и умный чайник может начать кому-то на другом конце света майнить криптовалюту. Есть даже специальный поисковик, который позволяет находить такие устройства с незащищенными портами за считаные минуты».

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В статье указывается, что за последние годы самые разные элементы умного дома обнаружили свою уязвимость перед кибератаками. При этом случаи, когда хакеры целенаправленно атаковали умный дом какого-то человека и развлекались, пока единичны. Для защиты устройств умного дома от опасных кибератак эксперты рекомендуют использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию (2FA), настраивать приборы вручную, установить на компьютер и телефон антивирус для блокировки вредоносного программного обеспечения.

«Отключайте устройства, когда они не используются, — посоветовали авторы статьи. — Лучше не обсуждать конфиденциальные темы в присутствии умной колонки. Включите уведомления по электронной почте, чтобы следить за попытками несанкционированного доступа или интернет-покупок. Совсем идеальным будет не привязывать к колонкам свой основной аккаунт, связанный с платежными средствами».

В октябре 2019-го в американском штате Калифорния жертвой хакерской атаки стала рядовая семья. Пранкер взломал систему управления домом Nest и через вебкамеру угрожал похитить ребенка. Это не первый случай, когда пользователи умных домов подверглись издевательствам со стороны хакеров в США.

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