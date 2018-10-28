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Российское жилье уличили в низком интеллекте

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ЖК «Доминант», г. Пермь

80 процентов жилых комплексов в России строятся без применения каких-либо «умных» технологий. Об этом свидетельствуют данные исследования ГК «Талан» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Как подсчитали в компании, средний уровень внедрения «умных» решений в 323 вошедших в исследование жилых комплексах 15 российских регионов составил 0,4 решения на каждый ЖК.

Лидером рейтинга российских городов по обеспеченности новостроек «умными» технологиями стала Москва, где на один ЖК приходится в среднем 1,3 высокотехнологичных решения. Второе и третье места заняли Ханты-Мансийск и Тюмень с показателями 0,7 и 0,6 решения соответственно. Ни одного умного решения не было выявлено в новостройках Нижнего Новгорода, Набережных Челнов, Твери и Ярославля, отмечается в исследовании.

Чаще всего застройщики применяют такие smart-технологии, как беспроводная телеметрия (15 процентов ЖК), бесключевой доступ (9 процентов ЖК) и виртуальный консьерж (5 процентов ЖК), отмечается в исследовании. Принцип «умной квартиры» реализован только в трех процентах жилых комплексов.

По оценке аналитиков ГК «Талан», минимальная стоимость набора «умной квартиры» в российских регионах составляет порядка 60 тысяч рублей, полный комплект обойдется примерно в 100 тысяч рублей.

Весной 2018 года компания Google представила «умный дом», 12 жилых помещений, как и вся территория которого управляются голосовым помощником Google Assistant. Одной из особенностей своего «умного дома» в Google назвали комнату, облегчающую симптомы похмелья. В частности, голосовой помощник способен уменьшать интенсивность освещения и включать тихую музыку. Предусмотрена также специальная роботизированная рука для поднятия белья и других разбросанных на полу вещей.

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