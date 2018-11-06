Ревнивый канадец затерроризировал бывшую c помощью системы «умный дом»

Жительница Канады Фериал Нийем (Ferial Nijem) пожаловалась в СМИ на преследование через систему «умный дом» со стороны бывшего партнера. Об этом пишет локальный портал CBC.

По словам Нийем, партнер в период их отношений уже отличался излишней подозрительностью и пытался контролировать ее. В частности, парень звонил домой по видеосвязи и требовал показать ему, с кем девушка в этот момент находится.

После разрыва бывший бойфренд продолжил контролировать систему «умный дом» в жилище Нийем, вторгался в ее личное пространство и пугал как саму девушку, так и ее гостей и домашних животных.

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«Среди ночи я и мои собаки проснулись из-за того, что аудиосистема заработала на полную мощность, — рассказывает девушка об одном из таких эпизодов. — Освещение и телевизоры включались и выключались».

По словам Фериал Нийем, ситуация привела к серьезному стрессу для нее. Как отмечает девушка, она «на клеточном уровне» чувствовала «преследование со стороны дома».

Осенью 2018 года аналитики ГК «Талан» провели исследование, касающееся внедрения «умных решений» в российских новостройках. По их данным, 80 процентов жилых комплексов в России строятся без применения каких-либо «умных» технологий. Больше всего высокотехнологичных решений внедряется в жилых комплексах Москвы, второе и третье места заняли Ханты-Мансийск и Тюмень.

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