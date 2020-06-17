Захарова отреагировала на данные о готовности Горбачева отдать Карелию Финляндии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на данные о готовности СССР при президентстве Михаила Горбачева отдать Карелию Финляндии и заявила, что Москва никогда не обсуждала с этой страной свою границу, сформировавшуюся после Второй мировой войны. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, территориальный вопрос в повестке дня российско-финляндских отношений не стоит. «Существующая граница между Россией и Финляндией закреплена действующими международно-правовыми актами», — напомнила Захарова.

Представитель ведомства указала, что это общая позиция российской и финской стороны и она неоднократно подтверждалась на переговорах, в том числе на высшем уровне. Кроме того, отсутствие разногласий подкрепляется тем фактом, что в 2017 году в финском городе Иматра был подписан протокол между правительством России и правительством Финляндской Республики о прохождении российско-финляндской государственной границы.

Ранее бывший эксперт финского МИДа, доктор политологии и писатель Юкка Сеппинен написал в своей книге, что Советский Союз при Горбачеве был готов начать переговоры о передаче Карелии. По его словам, у финской стороны якобы были шансы получить Карелию в конце 1980-х — начале 1990-х годов, однако девятый президент страны Мауно Койвисто не воспользовался ситуацией. Позднее Горбачев заявил, что впервые слышит о намерениях Советского Союза при его правлении передать Карелию Финляндии.

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