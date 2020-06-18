Более 600 машин пополнили автобусный парк Подмосковья

Более 660 новых автобусов отправятся в муниципалитеты Подмосковья, губернатор Андрей Воробьев передал транспортные средства перевозчику «Мострансавто» в четверг, 18 июня. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Губернатор пообщался с водителями, часть из которых в период пандемии была задействована на станциях скорой медицинской помощи. «Знаю, что очень много водителей согласились работать на скорой помощи, когда это было необходимо», — сказал Воробьев.

Для повышения качества транспортного обслуживания жителей в регионе регулярно проводится обновление подвижного состава, напомнил губернатор.

Новые автобусы поступили в двух комплектациях: пригородной модификации ЛиАЗ-529265-03 и учебными автобусами с кабиной для стажировки водителей. В автобусах установлены кондиционеры, видеокамеры, говорится в сообщении.

15 мая Андрей Воробьев проверил готовность к отправке в больницы и поликлиники региона 36 новых автомобилей скорой помощи.