Жену Зеленского собрались лечить от коронавируса российскими препаратами

Заразившуюся коронавирусом жену президента Украины Владимира Зеленского Елену собрались лечить препаратами российского производства. Об этом в Facebook написал бывший народный депутат от Коммунистической партии Украины Александр Голуб.

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По словам Голуба, его давний знакомый, всегда вращавшийся во властных кругах и ставший при Зеленском государственным чиновником, рассказал ему, что «на самом высшем уровне к "агрессору" отправили гонцов за лекарствами».

«Именно российские, недавно зарегистрированные препараты, будут спасать жизни наших власть имущих, ведущих неравный, но принципиальный бой с [Владимиром] Путиным», — написал Голуб. В то же время, добавил он, рядовым украинским гражданам придется следовать «сомнительным советам неонацистки Супрун (бывшая глава Минздрава Украины Ульяна Супрун. — прим. «Ленты.ру») да бабкиным рецептам».

О том, что Зеленская заразилась коронавирусом, стало известно 12 июня. Позже она была госпитализирована с двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени тяжести в одну из киевских больниц. У самого Зеленского и его детей инфекция не выявлена.

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