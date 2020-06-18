Экс-канцлера Австрии лишили прав за пьяное вождение

Бывший канцлер Австрии Бригитте Бирляйн лишилась водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 18 июня в Вене. Политик отдыхала с друзьями в ресторане, после чего села за руль в нетрезвом виде. Полиция остановила Бирляйн и обнаружила в ее крови 0,8 промилле алкоголя.

Политик признала вину и принесла извинения за свое поведение, отмечает издание. «Мое поведение не соответствует не только моим собственным высоким требованиям, но и тому, какой пример лицо такого статуса должно подавать окружающим. Мне очень жаль», — сказала она.

Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии в 2019 году, став первой в истории женщиной на этом посту. До назначения она занимала должность председателя Конституционного суда Австрии. В январе 2020 года Бирляйн на посту канцлера сменил Себастьян Курц.

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