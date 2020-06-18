Володин отчитал КПРФ за связи с олигархами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в большом интервью «Газете.Ru» упрекнул КПРФ в связях с олигархами после того, как думская фракция коммунистической партии выступила с критикой поправок к Конституции России и отказалась поддержать их.

Володин напомнил о том, как компартия сотрудничала с олигархами в начале 2000-х. По его словам, тогда фракция КПРФ не поддержала инициативу президента увязать вывозные таможенные пошлины и налог на добычу полезных ископаемых к цене на нефть. «Вот в этом судьбоносном решении КПРФ и другие партии пошли на сделку с олигархами и не поддержали это решение», — добавил спикер Госдумы.

«И при этом говорят про олигархию», — отчитал Володин коммунистов.

Решение по пошлинам в итоге было принято в 2004 году, когда «Единая Россия» сформировала большинство в нижней палате парламента, отметил председатель Госдумы. «Оно позволило нам рассчитаться с долгами, которые на 60 процентов были от Советского Союза и только 40 процентов — долги 90-х годов», — резюмировал Володин.

Госдума одобрила поправки к Конституции в марте, 43 депутата-коммуниста тогда воздержались от голосования. Позднее КПРФ начала агитировать голосовать против поправок. Президент России Владимир Путин заявлял, что все политические силы в стране имеют право на свою точку зрения, однако критика поправок со стороны КПРФ, по его мнению, звучит странно, поскольку непосредственно в Думе коммунисты не голосовали против них, а воздержались.

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