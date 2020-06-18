Володин рассказал о победе в Госдуме над практикой голосовать за другого

Штраф за голосование в Госдуме чужой карточкой не применялся ни разу, такую практику в российском парламенте удалось победить. Об этом заявил спикер Думы Вячеслав Володин в большом интервью «Газете.Ru».

По его словам, уже четыре года никто не голосует по законопроекту за отсутствующих парламентариев, как это было ранее.

Володин также напомнил, что в случае отсутствия на заседании депутат обязан оформить отпуск за свой счет, что позволяет избежать голосования по чужой карточке.

«Все вот это вкупе позволяет, не скажу, дисциплинированно решать вопросы, связанные с посещением, а просто как-то это стало неотъемлемой частью жизни, и никто не вспоминает про эти штрафы, а просто воспринимает это как ответственную работу», — заключил он.

В октябре 2016 года Госдума приняла поправки в регламент, которые отменили практику голосования по доверенности. Парламентарии могут голосовать только лично.

Вячеслав Володин занимает должность председателя Госдумы с октября 2016 года. Ранее он работал первым заместителем главы администрации президента России и руководителем аппарата правительства.

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