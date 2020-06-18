Бывшую дачу Надежды Крупской решили распродать по частям

На Ильинском шоссе в Подмосковье выставили на продажу часть земельного надела, где некогда располагалась дача революционерки Надежды Крупской — супруги первого председателя Совета народных комиссаров СССР, основателя Советского Союза Владимира Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Участок размером 286 соток оценили в 5,7 миллиона долларов (395 миллионов рублей). Земля расположена неподалеку от пансионата «Петрово-Дальнее», на считающейся престижной Рублевке.

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В общей сложности дача Крупской занимала 686 соток, этот надел был выставлен на продажу целиком семь лет назад за 27,4 миллиона долларов. Дом, где жила супруга вождя пролетариата, не сохранился. Новый владелец «революционной» земли решил распродать ее по частям.

В апреле стало известно, что владельцы дорогих домов на Рублево-Успенском шоссе, ранее выставленных на продажу, весной 2020-го переориентировались на арендаторов из-за резкого роста спроса на съемную загородную недвижимость.

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