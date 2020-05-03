Украинский футболист сфотографировался с изображением Ленина и вызвал возмущение

Полузащитник львовских «Карпат» Алексей Хахлев опубликовал в Instagram фото с красным флагом и изображением основателя СССР Владимира Ленина и вызвал возмущение со стороны болельщиков.

На снимке футболист позировал вместе с бабушкой, которая отмечала 76-летие. Украинские болельщики были оскорблены фотографией хавбека с советской символикой, а руководство «Карпат» вынесло игроку строгое предупреждение. В клубе посчитали недопустимым размещение любых фотографий, где игроки клуба позируют на фоне чужеродной символики.

После критики в свой адрес Хахлев удалил пост и принес извинения. «Мне бы хотелось попросить прощения за мою грубую ошибку абсолютно у каждого гражданина Украины, несмотря на статус, профессию и религию. Для меня Крым — это Украина. Война на Востоке Украины — агрессия со стороны России», — заявил он.

Хахлев — воспитанник киевского «Динамо». Контракт с «Карпатами» 21-летний полузащитник подписал в январе этого года.

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