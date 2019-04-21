Российский клуб проведет матч в футболках с Лениным

Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Волга» анонсировал особый комплект формы для матча 19 тура чемпионата против «Челябинска». Об этом сообщается на сайте команды.

На футболках изображен Владимир Ленин в кепке, вратарских перчатках и с мячом в правой руке. Свободной рукой он указывает путь вперед. В заявлении ульяновского клуба отмечается, что в такой форме команда проведет единственный матч, который состоится 22 апреля (в день рождения Ленина, — прим. «Ленты.ру»). Позже игровые комплекты будут распроданы на аукционе. Выручка с акции пойдет на благотворительность.

«Волга» занимает третью строчку турнирной таблицы в зоне «Урал-Поволжье» ПФЛ. «Челябинск» — один из аутсайдеров турнира и занимает девятое место.

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