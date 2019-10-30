Российский боксер пожаловался на болевших против него украинцев

Российский боксер Дмитрий Бивол высказался об украинских болельщиках, присутствовавших на его поединке с доминиканцем Ленином Кастильо. Его слова приводит News.ru.

Бивол рассказал, что на трибунах было очень много украинских фанатов, так как после него боксировал Александр Усик. Он отметил, что часть из них была настроена негативно, особенно после того как Бивол появился с флагом России. «Во время поединка на чистом русском языке я слышал крики: "Ленин, вперед! Кастильо, давай!" и понимал, что болеют против меня», — добавил боксер.

13 октября Бивол в восьмой раз защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он одержал победу над доминиканцем Ленином Кастильо единогласным решением судей. Россиянин получил статус суперчемпиона мира WBA.

Бивол ни разу не уступал в профессиональном боксе. На его счету 17 побед в 17 поединках, из них 11 нокаутом.

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