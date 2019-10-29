Российский боксер получил статус суперчемпиона мира

Российский боксер Дмитрий Бивол получил статус суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

Отмечается, что церемония вручения нового титула 28-летнему Биволу состоится в ближайшее время.

13 октября Бивол в восьмой раз защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. Он одержал победу над доминиканцем Ленином Кастильо единогласным решением судей.

Россиянин ни разу не уступал в профессиональном боксе. На его счету 17 побед, из них 11 нокаутом, в 17 поединках.

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