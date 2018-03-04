Россиянин Бивол побил кубинца и остался чемпионом WBA

Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» он выиграл у кубинца Салливана Барреры техническим нокаутом в 12-м раунде. Об этом сообщает ТАСС.

27-летний боксер из Санкт-Петербурга во второй раз защитил пояс чемпиона мира. В 2015 году он завоевал временный титул WBA, а через год, после одной защиты, был объявлен чемпионом мира уже на постоянной основе.

В послужном списке Бивола теперь 13 побед (11 нокаутом), ни одного поражения. Баррера потерпел второе поражение при 21 победе (14 нокаутом).

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