Боксер-миллионер ошеломил поклонников страшным креслом

Фотография, которую чемпион мира по боксу Энтони Джошуа опубликовал в День всех влюбленных, поразила поклонников британского спортсмена. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

На появившемся в Twitter снимке знаменитый боксер смотрит на телефон в окружении многочисленных тарелок с едой. «Сижу на своем кресле, жду сообщений ко дню святого Валентина… думаю, телефон сломался», — поясняет он в подписи.

Внимание пользователей соцсети привлекло потрепанное кресло чемпиона. Его обивка лопнула в нескольких местах, а спинка почти полностью ободрана. Мнения поклонников разделились: одни хвалят скромность спортсмена, который не выставляет свое богатство напоказ, другие советуют купить мебель более приличного вида.

Энтони Джошуа — чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). В апреле 2017-го он одержал победу над украинцем Владимиром Кличко, после чего тот завершил карьеру.

Боксер занимает 89 место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes. По оценке издания, Джошуа распоряжается 22 миллионами долларов. Сайт Celebrity Net Worth оценивает его состояние в 45 миллионов долларов. Чемпион владеет роскошным особняком в хорошем районе, но продолжает жить с мамой в бедном многоквартирном доме на севере Лондона.

В январе сообщалось, что 31 марта 2018 года в Кардиффе пройдет поединок, на котором Джошуа встретится с новозеландским боксером Джозефом Паркером. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям четырех организаций.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!