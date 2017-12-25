Человек-кресло предложил пассажирам метро сесть на него

Видео: Daily Mirror

В лондонском метро заметили человека, переодетого как кресло или стул. Об этом сообщает UPI.

Мужчина возвращался с вечеринки в карнавальном костюме сиденья метро. Его лицо было покрашено под цвет обивки, а в правой руке он нес поручень.

Человек-кресло громко объявил, что предлагает свои услуги бедствующим. «Пожалуйста, присядьте, сэр», — обратился он к одному из пассажиров.

«Когда он только вошел в вагон, то вел себя не так, — рассказал очевидец. — Но заметив, как на него поглядывают и что говорят, он принялся шутить и действительно пустил свой костюм в ход».

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