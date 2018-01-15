Нокаутировавшего Кличко британца нарекли королем стероидов

Новозеландский боксер Джозеф Паркер назвал британца Энтони Джошуа королем стероидов. Его слова приводит Boxingscene.

Паркер отреагировал на слова Джошуа, который во время телепередачи назвал будущего соперника королем пирогов, намекая на его плохую физическую форму. «Если я король пирогов, то он — король стероидов. Кто знает... Когда ты настолько огромный, и у тебя такие мускулы, с тобой явно что-то не так», — отметил Паркер.

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Их поединок состоится 31 марта 2018 года в Кардиффе. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям четырех организаций.

26-летний Паркер — чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В активе новозеландца 24 победы на профессиональной ринге, 18 из них — нокаутом, и ни одного поражения.

В апреле 2017-го Джошуа нокаутировал украинца Владимира Кличко и объединил чемпионские пояса по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Непобежденный британец одержал 20 побед в карьере, все из них — нокаутом.

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