Россиянин Бивол победил американца и отстоял титул чемпиона WBA

Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. Об этом сообщает Sports.ru.

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Поединок состоялся в Вероне, США, и продлился 12 раундов. Бивол выиграл у американца Джо Смита-младшего по очкам. Судьи единогласно отдали победу россиянину: 119-109, 119-109, 118-110.

28-летний боксер из Санкт-Петербурга защитил пояс чемпиона мира в пятый раз. В 2016 году он завоевал временный титул WBA, а через год был объявлен чемпионом мира уже на постоянной основе. Бивол отстоял титул в поединках с Трентом Броадхерстом, Салливаном Баррерой, Айзеком Чилембой и Жаном Паскалем.

Теперь на счету Бивола 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Смит потерпел третье поражение при 24 победах (20 нокаутом). Американец впервые сражался за титул чемпиона мира.

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