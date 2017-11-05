Россиянин Бивол нокаутировал австралийца и защитил титул чемпиона мира по боксу

Российский боксер Дмитрий Бивол победил австралийца Трента Броадхерста. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой, рассчитанный на 12 раундов, прошел в Монако и завершился победой россиянина техническим нокутом в первом раунде. Бивол защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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Таким образом, в активе 26-летнего россиянина стало 12 побед в 12 боях (10 нокаутом). Броадхерст потерпел второе поражение при 20 победах (12 нокаутом).

Другой россиянин Сергей Ковалев встретится с украинцем Вячеславом Шабранским 25 ноября в Нью-Йорке. В бою будет разыгран мировой титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.