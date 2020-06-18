В Москве зафиксировали самое низкое число случаев коронавируса за два месяца

В Москве зафиксировали самое низкое число новых случаев коронавируса за последние два месяца. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперштаба Москвы.

Так, по информации на 18 июня, в Москве за сутки коронавирусом заразились 1040 человек. 12 апреля этот показатель составил 1306, и с тех пор суточное число случаев заболевания не опускалось ниже этой отметки.

Всего 17 июня в России было выявлено 7843 новых инфицированных — общее число составляло 553 301. Более половины заразившихся выздоровели, 7478 человек умерли. Число умерших от вируса в столице достигло 3483 человек.

16 июня в России впервые с 1 мая выявили меньше 8 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки. 20 мая сообщалось, что в России впервые с начала пандемии число вылечившихся пациентов с коронавирусом за день превысило число новых случаев заражения.

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