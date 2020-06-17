В России впервые с 1 мая выявили меньше 8 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки. Это следует из данных, опубликованных в Telegram-канале оперативного штаба.

За сутки в стране зарегистрировано 7 843 новых случая заражения коронавирусом. 16 июня было выявлено 8 248 случаев.

Материалы по теме «Главное — обходиться без паники» Они заразились, но сумели выжить: что переболевшие коронавирусом россияне говорят о себе и о будущем

За весь период пандемии выявили 553 301 случай коронавируса, умерли 7 478 человек, выздоровели 304 342.

20 мая сообщалось, что в России впервые с начала пандемии число вылечившихся пациентов с коронавирусом за день превысило число новых случаев заражения. На тот момент за сутки было выявлено 8 764 новых случая, а полностью поправились 9 262 человека.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!