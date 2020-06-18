В России открестились от идеи налога на богатых

Правительство России не обсуждает повышение налога для лиц с высоким доходом. Такими словами от идеи, информация о которой появилась в СМИ накануне, открестились в пресс-службе кабинета министров, передает ТАСС.

О возможности введения налога на богатых через повышение НДФЛ сообщили накануне источники издания Forbes. По их данным, среди предложений было повысить ставку с 13 процентов до 15-ти для тех, чьи доходы превышают 2-3 миллиона рублей в год.

В общей сложности, говорилось в материале, правительство рассматривает около десяти различных вариантов введения прогрессивной шкалы налогообложения и готовый вариант законопроекта уже поступил в администрацию президента.

Идея якобы появилась еще зимой, но после эпидемии коронавируса приобрела дополнительную актуальность. Полученные с богатых средства предполагается направлять непосредственно на выплаты малоимущим, не проводя через бюджет.

В феврале глава аналитического управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России Валерий Засько говорил о бессмысленности повышения налога на богатых, поскольку эта мера принесет не более десятков миллиардов рублей дополнительных доходов.

По его мнению, помочь наименее обеспеченным слоям населения таким образом не удастся, зато система столкнется с валом проблем при администрировании сборов, которые уничтожат и без того небольшой доход. Засько назвал инициативу правильным пиар-ходом, который в реальности не сработает.

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