Украина собралась добывать нефть и газ рядом с Крымом

Украинская компания «Нафтогаз» намерена возобновить добычу нефти и газа на шельфе Черного моря. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на заявление главного исполнительного директора «Нафтогаза» Отто Ватерландера.

В компании полагают, что в Черном море сосредоточены богатые запасы природных ресурсов. Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.

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«Там были определенные месторождения поблизости от Крыма, и мы хотим их разрабатывать, инвестировать туда и, соответственно, достичь новых партнерств», — сказал он.

В январе 2020 года компания «Укргазодобыча» («дочка» «Нафтогаза») предупредила, что на Украине почти закончился собственный газ. Уровень истощения на пяти главных газовых месторождениях страны превышает или равен 79 процентам. Речь идет о Шебелинском, Западно-Крестищенском, Яблоновском, Ефремовском и Мелиховском месторождениях. Компания сообщила, что инвестирует в поиск новых объектов для разработки, ресурсы которых смогут компенсировать истощение действующих.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский позвал компании из США добывать нефть и газ на украинской территории. В первую очередь речь шла о шельфовых участках в Черном море.

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