В 20 школах Кирова внедрят систему раздельного сбора отходов

Систему раздельного сбора отходов внедрят в 20 школах Кирова. Об этом сообщается на сайте правительства Кировской области.

Работой займется добровольческая общественная организация по развитию социальных инициатив граждан «Чисто Вятка». Она получила президентский грант на реализацию экологического проекта «Прокачаем школы».

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Проект направлен на экологическое просвещение и воспитание школьников 6-11 классов. Проект будет реализован совместно с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология».

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