Вакарчука отказались отпускать из Верховной Рады

Верховная Рада отказалась отпускать народного депутата Украины от партии «Голос» и лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука из парламента, провалив голосование о досрочном прекращении его полномочий. Об этом пишет «Страна.ua».

За лишение Вакарчука мандата проголосовали всего 175 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Депутаты требовали, чтобы вопрос о прекращении его полномочий был выставлен на предварительное обсуждение. Однако спикер Рады Дмитрий Разумков им отказал. В итоге соответствующее постановление не набрало необходимого количества голосов.

До этого Рада прекратила полномочия другого депутата — Ольги Бельковой из фракции «Батькивщины».

11 июня сообщалось, что Вакарчук заявил о сложении депутатского мандата. Он заявил, что считает свою миссию выполненной, так как возглавляемая им партия «Голос» прошла в парламент. Далее музыкант собирается заниматься неким образовательным проектом, однако подробностей он не раскрыл.

Вакарчук отказался от депутатского мандата уже во второй раз. В 2007 году на внеочередных выборах в Раду Вакарчук прошел в парламент по спискам политической силы Виктора Ющенко «Наша Украина — Народная самооборона», но через год добровольно сложил полномочия.

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