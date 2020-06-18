Бывшего президента Украины, члена Верховной Рады Петра Порошенко оставили без депутатских выплат за прогулы. Об этом говорится в ответе аппарата парламента на запрос «Українських Новин».

В апреле более 20 депутатам прекратили выплату средств, связанных с выполнением полномочий. Среди них оказался Порошенко и сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

По закону, если депутат в течение месяца без уважительных причин не принимает участие более чем в 30 процентах голосований на пленарных заседаниях или в половине заседаний комитета, в состав которого избран, ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением полномочий.

19 июня суд рассмотрит вопрос о мере пресечения Порошенко. Офис генерального прокурора подал ходатайство о взятии политика под стражу по делу о незаконном назначении заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко. Из-за судебного заседания Порошенко пришлось перенести похороны отца.

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