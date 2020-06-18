В России сравнили с Европой заболеваемость на пике эпидемии коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сравнила заболеваемость коронавирусом на пике эпидемии в России и Европе с расчетом на 100 тысяч населения, передает ТАСС.

Ежесуточная заболеваемость в России была в два раза ниже, чем во многих странах Европы, заявила Попова в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 24». Попова добавила, что система здравоохранения России не была перегружена, а людей удалось спасти.

17 июня глава Роспотребнадзора сообщила, что для достижения минимального числа заражений коронавирусом в стране понадобится еще месяц. 12 июня главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова объяснила, что, несмотря на уменьшение числа заражений, говорить о полной победе над инфекцией в России рано.

На 18 июня в России выявлен 561 091 случай коронавируса, зафиксировано 7060 летальных исходов, выздоровели 313 963 человека.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



