В России сочли заблаговременным говорить о полной победе над коронавирусом

Говорить о полной победе над коронавирусом в России заблаговременно, даже несмотря на то, что число новых случаев заражения уменьшилось. Об этом заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова, пишет ТАСС.

По ее словам, сейчас страну ожидает проверка на зрелость, поэтому важно продолжать соблюдать индивидуальные меры защиты. «От уровня выполнения этих мер зависит благополучие страны, региона, города, поселка и вашей семьи», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила о невозможности полной победы над коронавирусом. По ее словам, полностью закончить циркуляцию инфекции не представляется возможным вне зависимости от характера принятых мер, так как все равно происходит общение между людьми, и риски возобновления имеются.

За последние сутки в России выявили 8987 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Зафиксировано 183 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8220 человек.

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