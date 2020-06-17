В России назвали сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом. Об этом она сообщила в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

По ее словам, понадобится еще месяц, чтобы достичь минимального числа инфицированных. «Я бы хотела, чтобы число заболевших в сутки было вообще равно нулю. Это тот показатель, к которому мы стремимся», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что разные страны имеют свой недельный или ежедневный уровень. Например, США достаточно долгий период времени ежедневно регистрируют порядка 20 тысяч случаев.

Ранее Попова заявила, что говорить о полной победе над коронавирусом в России преждевременно, даже несмотря на то что число новых случаев заражения уменьшилось. По ее словам, сейчас страну ожидает проверка на зрелость, поэтому важно продолжать соблюдать индивидуальные меры защиты.

По данным на 17 июня, в стране зарегистрировано 553 тысячи фактов инфицирования. 241 тысяча пациентов еще не вылечились и являются носителями вируса. 7478 больных умерли.

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