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Россиянам рассказали о рисках при покупке земли

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Наиболее очевидный риск при покупке земли возникает в том случае, если объект располагается вдалеке от действующих коммуникаций: дорог, линий электропередачи, газовых труб. О нюансах приобретения участков рассказали эксперты проекта «Мой гектар», материал имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Приобретая участок в удаленном от цивилизации поселке, можно столкнуться с невозможностью или долгим сроком подключения к коммуникациям, подчеркивают специалисты. Помимо этого, значительному риску подвергаются россияне, которые выбирают объекты на сайтах бесплатных объявлений. По разным оценкам, доля ненастоящих объявлений на таких ресурсах достигает 60-65 процентов. Они не могут гарантировать юридическую чистоту предлагаемых лотов.

Также достаточно серьезный риск — покупка участка с различного рода обременениями, например, если он входит в водоохранную зону или если по территории поселка или участка проходят линии электропередачи или кабели связи, которые обычно не стоят на кадастровом учете и не отображены в качестве обременения в запрашиваемой выписке на участок.

«Кроме того, не до конца понятно законодательство относительно строительства на сельскохозяйственных землях», — сетуют эксперты. Для того чтобы минимизировать риски при покупке участка, они советуют заказывать две выписки. Первая — из Единого реестра недвижимости (ЕГРН), вторая — о переходах права собственности.

«Также проверьте наличие инфраструктуры — это нужно для того, чтобы не оказаться заложником ситуации, когда для подключения участка необходимо потратить в пять раз больше, чем было потрачено на его приобретение, — указывают специалисты. — Далее следует проверить близлежащие территории на то, чтобы рядом не строились мусоросжигательные заводы, мусорные полигоны, федеральные трассы».

Весной 2020-го в России был зафиксирован бум афер с недвижимостью. Регионом-лидером по числу зафиксированных попыток мошенничества был признан Красноярский край, на втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Московская область. Далее идут Ростовская, Новосибирская и Свердловская области и Башкирия.

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