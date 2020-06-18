Правозащитника задержали за изнасилование россиянки

В Москве по подозрению в изнасиловании россиянки задержали 36-летнего мужчину, являющегося региональным координатором одного из правозащитных сообществ. Об этом в четверг, 18 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, 5 июня в квартире на улице Астрадамская мужчина напал на свою знакомую и, угрожая ей убийством, совершил насильственные действия сексуального характера и изнасилование. Потерпевшая обратилась в полицию, и вскоре подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый уроженец города Владимир. Выяснилось, что мужчина является региональным координатором одного из сообществ правозащитников.

СКР возбудил уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством») и по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В ближайшее время мужчину доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

Ранее, 17 июня, сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция разыскала и поймала сексуального маньяка, который нападал на молодых женщин на улице. Установлена его причастность к изнасилованию трех жертв.

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