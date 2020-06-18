Живущие в Китае россияне описали обстановку после новой вспышки коронавируса

Проживающие в Пекине и его окрестностях россияне рассказали о том, что происходит в китайской столице на фоне начавшейся недавно второй волны коронавируса нового типа. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Как рассказала гид Екатерина Казьмина, проживающая в признанном наиболее опасным районе Фэнтай, людям на улицу выходить не запрещено. Однако власти не рекомендуют жителям южной части города активно передвигаться и ходить в другие районы. Вместе с тем, как отметила Казьмина, граждане не сидят дома, хотя автомобилей на улицах стало меньше, продолжают работать общественный транспорт и магазины. Студенты открывшихся на прошлой неделе университетов вернулись на дистанционное обучение. Примечательно, что крупные магазины перестали продавать лосось, из-за которого, как изначально считалось, и началась вспышка заболевания.

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Обстановку также описал фотограф Евгений Тюнгиев, живущий в провинции Ляонин, где коронавирус появился через два дня после Пекина. По его словам, жизнь там протекает в привычном ключе без ограничений: китайцы не сидят дома, открыты учебные заведения, парки, спортивные залы и заведения общепита. Однако фотограф опасается, что ситуация может измениться за один день. Люди ведут себя по-разному: некоторые до сих пор боятся и продолжают оставаться дома, а кто-то ходит без масок и перчаток. При этом многие из местных жителей считают, что им предстоит всегда жить с коронавирусом. Приход второй волны беспокоит китайцев не из-за боязни заболеть, а из-за убытков, которые они могут понести. Тюнгиев уверен, что китайцы снова начнут прятаться у себя в домах после того, как по местному телевидению начнется активная пропаганда о количестве жертв инфекции.

Вспышка заболевания в Пекине была выявлена на прошлой неделе на оптовом рынке «Синьфади». 15 июня стало известно, что этот коронавирус может быть более заразнее, чем в Ухане. Власти Пекина приняли решение с 19 июня временно закрыть город, пассажирские перевозки с другими регионами будут приостановлены.

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