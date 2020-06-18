Назван способ сдержать новую вспышку коронавируса в Пекине

Властям Пекина необходимо найти и протестировать всех, кто был на оптовом рынке «Синьфади», а зараженных и их близкие контакты как можно скорее изолировать. Такое условие для сдерживания новой вспышки коронавируса назвала член специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, инфекционист Ли Ланьцзюань, передает РИА Новости.

Материалы по теме Скрытые симптомы Запад обвиняет Китай в искажении данных о коронавирусе. Можно ли доверять Пекину в изучении болезни? На здоровье Коронавирус не щадит мировую экономику. Но некоторым странам он поможет выйти в лидеры

По ее словам, выполняемая сейчас работа властей Пекина в области профилактики и контроля над эпидемией крайне своевременна и целесообразна. Однако в этой борьбе существует два ключевых момента, первый из которых заключается в проверке всех товаров на рынке, и в случае положительного результата на вирус проследить происхождение товаров.

Второй момент заключается в необходимости использовать технологии больших данных, чтобы найти и протестировать всех людей, которые были на рынке, и как можно скорее изолировать всех зараженных и их близкие контакты. При этом Ли Ланьцзюань выразила уверенность, что нынешнюю вспышку можно сдержать и контролировать, если ничего не упустить.

Ранее власти Китая сообщили, что риск новой эпидемии коронавируса в стране очень велик. Кроме того, в Пекине не останавливается рост числа зараженных. Отмечается, что новая вспышка напоминает ситуацию в Ухане в январе.

15 июня стало известно, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане. Управляющий рынком заявил, что SARS-CoV-2 нашли на разделочной доске, использовавшейся для нарезки импортированного лосося. Зараженную рыбу, как выяснилось позже, привезли с закрытого рынка морепродуктов «Цзиншэнь», на котором ранее зафиксировали новый очаг распространения коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!