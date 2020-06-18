Трамп пожаловался на предвзятое отношение Верховного суда

Президент США Дональд Трамп пожаловался на предвзятое отношение к нему Верховного суда. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«У вас тоже создается впечатление, что я не нравлюсь Верховному суду?» — написал глава государства.

Подобную реакцию президента вызвало решение судебного органа в отношении программы отложенного действия для прибывших в США детей (DACA), которая предусматривает защиту некоторых категорий мигрантов от депортации. Лидер государства настаивал на ее полном прекращении, однако подобные действия суд счел незаконными.

Ранее Трамп разозлился из-за публикации новой книги бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», в которой раскрывается «сверхсекретная информация». Американский лидер обвинил Болтона в нарушении закона. Глава Белого дома пояснил, что его бывший помощник не получил одобрения на распространение данных.

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