Тестовое электронное голосование по поправкам в Конституцию прошло без сбоев. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В нем приняли участие почти 90 тысяч человек из Москвы и Нижнего Новгорода.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко рассказал, что тестирование системы электронного голосования продолжалось два дня. «Идет расшифровка голосов. Приняло участие чуть менее 90 тысяч человек, граждан из Москвы и Нижегородской области, то есть явка примерно 11 процентов. Сбоев во время голосования зафиксировано не было. Система сработала штатно», — пояснил Костырко.

Отмечается, что запись на участие в электронном голосовании открыта до 14:00 21 июня (по московскому времени). Зарегистрироваться может любой совершеннолетний житель Москвы, имеющий постоянную регистрацию в столице, а также личный кабинет на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.

«Электронное голосование для москвичей начнется в 10:00 25 июня на портале 2020og.ru. Пользователям нужно будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится 30 июня в 20:00. Получить электронные бюллетени можно будет до 19:59», — уточняется на сайте.

Голосование поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Начать голосовать россияне смогут уже с 25 июня, чтобы обеспечить безопасность во время борьбы с коронавирусом. В числе предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным, а также право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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