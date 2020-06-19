Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

Схиигумен Сергий (Романов), захвативший Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», выпустил новое видеообращение, в котором обратился к патриарху Кириллу. Ролик с выступлением священника опубликован на YouTube-канале его соратника Всеволода Могучева.

По словам Сергия, патриарху надо сложить свои полномочия до Церковного суда. С таким же предложением он обратился к главе отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополиту Илариону и митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу.

Схиигумен также заявил, что храмы были открыты и во время чумы, и во время испанки, которая унесла 100 миллионов жизней. По его словам, их закрывали только «богоборческие власти».

17 июня Сергий ответил на обвинения в захвате монастыря и заявил, что остался там ради монахинь и продолжает служить по наставлениям отцов церкви. В обитель приезжали сотрудники ФСБ и полиция, которые проверяли информацию о патрулировании территории «Спорительнцы хлебов» казаками. Схиигумен утверждал, что обстановка спокойная.

Сергий ведет службы несмотря на то, что епархия дважды запретила его в служении за публичное отрицание существования коронваируса, в одной из его проповедей нашли признаки возбуждения ненависти или вражды. Он отстранил от управления монастырем игуменью Варвару, которая была главным должностным лицом обители с 2005 года, а также не пустил туда направленного епархией священника.

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