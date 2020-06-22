Девушка снялась в топе-корсете с декольте на шнуровке и сделала его бестселлером

Манекенщица популярного модного бренда Fashion Nova поучаствовала в рекламной съемке в топе-корсете с декольте и сделала его бестселлером. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о черном облегающем топе Rude Girl Faux Leather Halter Top из искусственной кожи, вырез на передней части которого оформлен перекрестной шнуровкой. В рамках рекламной кампании вещь представила известная модель Эшли Илен (Ashley Ilene), которая совместила ее вместе с голубыми джинсами.

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Указанная модель продавалась на официальном сайте марки за 48 фунтов стерлингов (четыре тысячи рублей). Однако в настоящий момент, по информации издания, после публикации с участием девушки в Instagram-аккаунте бренда, ее полностью раскупили во всех размерах.

Ранее в июне Fashion Nova опубликовал рекламную фотографию, на которой манекенщица была запечатлена в неоновом бикини слишком маленького размера. Покупатели обратили внимание, что верхняя часть купальника не подходит демонстрирующей ее девушке, и выразили свое возмущение в комментариях под постом.

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