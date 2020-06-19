Слишком маленький размер бикини на манекенщице бренда смутил покупателей

Популярный американский бренд Fashion Nova опубликовал рекламную фотографию, на которой манекенщица запечатлена в бикини слишком маленького размера. Кадр появился в Instagram-аккаунте марки.

На размещенном снимке модель представляет раздельный купальник с треугольными чашками кислотно-зеленого цвета, а также парео в тон. На официальном сайте компании стоимость комплекта Summer Dreaming 3 Piece Bikini Set составляет около двух тысяч рублей.

Фото опубликовано @fashionnova

Покупатели Fashion Nova обратили внимание, что верхняя часть бикини не подходит по размеру демонстрирующей ее девушке, и выразили свое смущение в комментариях под постом. «Fashion Nova, настанет ли день, когда вы начнете подбирать девушкам подходящие вещи?», «Еще немного, и ее грудь выпадет из купальника. Как вам не стыдно?», «В таком топе невозможно купаться», «Смущаюсь каждый раз, когда захожу к вам в аккаунт», — высказались они.

Ранее в июне марку Fashion Nova осудили за продажу защитных масок в тон наряда во время пандемии. На размещенном в соцсетях фото модель позировала в коричневом спортивном костюме, состоящем из легинсов и кроп-топа, и медицинской маске из того же материала и такого же цвета. Покупатели раскритиковали компанию за попытку нажиться на клиентах в период вспышки коронавируса.

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