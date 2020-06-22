11-летняя девочка внезапно заплакала кровавыми слезами

В Индии у 11-летней девочки обнаружили редчайшее медицинское состояние — гемолакрию. Как сообщает издание Science Alert, из-за него ребенок плачет кровавыми слезами.

Мать девочки, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала специалистам из Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели, что ее дочь внезапно начала плакать кровью и происходило это каждый день два или три раза по несколько минут. При этом девочка не жаловалась на боль и не испытывала сильных эмоций, слезы лились сами собой. До этого у ребенка не было никаких заболеваний или травм.

«Я боюсь за здоровье моей дочери. Меня пугает, что у нее из глаз идет кровь. Надеюсь, в будущем с ней такого случаться не будет», — рассказала врачам мать пациентки.

Доктора внимательно осмотрели девочку и взяли у нее многочисленные анализы. Слезные железы пациентки оказались в норме, их содержимое — тоже, в ее анализах крови все показатели были как у здорового человека. Доктора пока не могут определить, что с ребенком, но во время нахождения в клинике она продолжала плакать кровью.

Гемолакрия — редчайшее состояние, причины которого могут быть разнообразны. Иногда ее вызывает гемофилия или болезнь Рандю — Ослера. Также кровавые слезы могут быть побочным эффектом приема некоторых лекарств. Известны случаи, когда гемолакрия неожиданно начиналась, а затем также внезапно заканчивалась.

Ранее сообщалось, что в Индии муж назвал жену ведьмой и бросил ее из-за редкого заболевания, заставляющего девушку плакать кровавыми слезами. Отец пациентки утверждал, что заболевание прогрессирует с каждым днем, а кровь начала появляться и на других частях тела.

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