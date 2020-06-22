Американка прибралась в квартире и снискала всеобщее восхищение

Пользовательница Reddit с ником StarGuardianJulie опубликовала в своей ленте фотографии квартиры, сделанные до и после уборки. Результат поразил интернет-сообщество.

На снимках видно, насколько захламленными были апартаменты до уборки. Женщина пояснила, что решила прибраться в рамках борьбы с депрессивным состоянием. «Наконец-то решила попробовать дать пинка под зад этой депрессии. Чувствую себя отлично», — написала она. После уборки ее жилье преобразилось до неузнаваемости.

Материалы по теме «Ощущение тоски, плаксивости и гнева» Тысячи россиянок страдают от послеродовой депрессии. Почему она смертельно опасна

Американка снискала всеобщее восхищение: публикация набрала 162 тысячи лайков, многие пользователи написали ей слова поддержки. «Честно говоря, я тебя знать не знаю, но горжусь тобой. Давай! Давай еще пинка под зад», — призвал objectsubjectverb. «Отличный способ побороть депрессию», — добавил sherm-stick. Всего под фото оставили более 4 тысяч комментариев.

В апреле российская певица Валерия назвала уборку в квартире «самой бесполезной на свете вещью». Она отметила, что ей не лень делать уборку, но лучше тратить время на саморазвитие.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru